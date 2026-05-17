【モデルプレス＝2026/05/17】モデルの加藤ナナが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】人気モデル、ミニ丈ワンピで美脚輝く◆加藤ナナ、ミニ丈ワンピで登場白いミニ丈ワンピースにジャケットを羽織り、頭に白い大きなリボンをつけて登場。ミニ丈ワンピースからはスラリと伸びた長い脚が際立っていた。加藤の