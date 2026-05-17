会社を辞めたあと、失業手当や年金をどう受け取ればよいのか悩む人は少なくありません。特に60代で退職した場合は、65歳前か65歳以降かによって、確認すべき制度や手続きが変わります。 失業手当と年金の関係をよく確認しないまま進めると、思っていた収入と違ってしまうこともあります。本記事では、退職後の失業手当と年金の関係について、確認しておきたいポイントを解説します。 失業手当と年金は年齢によって