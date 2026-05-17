元フィギュアスケート選手の武田奈也さんが、１７日までに自身のＳＮＳを更新。夫婦ショットが話題になっている。インスタグラムに「８ｔｈ」と記し、花束を持って夫でアイスホッケー選手の山田虎太朗と肩を組む写真をアップ。２枚目には顔を寄せ合うラブラブな様子を公開している。この投稿にフォロワーからは「美男美女」「素敵な笑顔のお二人癒されます」「おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。武