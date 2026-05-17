タレントの辻希美（38）が17日、自身のYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を更新。コストコで買い物する動画を公開した。辻は昨年誕生した次女・夢空ちゃんを抱っこ紐で抱えながら大きなカートを押して店内を物色。同行スタッフに「ほんといちご大福絶対買った方がいいよ！いやマジで」と呼びかけた。「ほんといちご大福は絶対買った方がいい」とおすすめする辻。スタッフが「レアなんですか？」と聞くと「ある時とない時が