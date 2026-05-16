15日、訪中を終えて米国へ向かう専用機内で記者団に話すトランプ米大統領（左）（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日放送のFOXニュースのインタビューで、台湾への武器売却について中国の対応次第で判断するとし「良い交渉材料だ」と語った。米国は1982年の外交指針「六つの保証」で台湾への武器売却に関して中国と事前協議はしないとしており、交渉材料として扱うのは異例。歴代米政権の政策から逸脱し