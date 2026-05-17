【クアラルンプール＝井戸田崇志】ダイハツ工業は、２０％を出資するマレーシアの自動車最大手「プロドゥア」の現地工場でハイブリッド車（ＨＶ）を生産すると発表した。ダイハツが海外でＨＶを生産するのは初めてとなる。同国でのＨＶの販売はプロドゥアが担い、生産開始時期などの詳細は今後詰める。このＨＶ生産は、新興国での事業展開を支援する日本の経済産業省の補助事業に採択され、工場の設備改修など事業費８０億円の