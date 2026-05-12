Image: shutterstock いつの世代も、昔に憧れる部分ってありますよね。NBCニュースの調査で、Z世代と呼ばれる18歳〜29歳のうち、80％が「アメリカは間違った方向に進んでいる」と答え、76％がトランプ大統領のやり方を支持していないと回答しています。そして、Z世代の生活が前の世代よりも良くなると期待している人はわずか25％にとどまっていたということです。過去への憧れとAIへの不安回