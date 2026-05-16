タレントのマツコ・デラックス（53）が15日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、職務質問された経験を明かした。「頭の部分だけのトラック（トラクターヘッド）が走っているのを見るとうれしくなる」という視聴者の投稿に「分かるわ、これ。これはうれしい」とうなずくマツコ。「もし見たい方がいらっしゃったら、お台場のあたりにコンテナの集積地がいっぱいあるんですよ。そこにコ