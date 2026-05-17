サンリオ人気キャラクターの“クロミ”とコラボレーションしたデザートブッフェ「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」が、6月13日（土）〜8月30日（日）の期間、神奈川・横浜市にある横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラなど全国5都市で開催される。【写真】キラキラスイーツが勢ぞろい！展開メニュー一覧■オリジナルアイテムの特典も今回開催される「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」は、“きら