手頃な価格でハイクオリティな味わいを楽しめるコンビニスイーツの中から、今回は【セブン-イレブン】の新作に注目。ほっと一息つきたい時にもぴったりな、和菓子と洋菓子をピックアップしました。気分に合わせて選んでみて！ 朝から食べたくなる絶品スイーツ 「超美味しい」「クオリティ高い」と@yuumogu22さんが絶賛する「しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース」。一口サイズのフレン