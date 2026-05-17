警視庁によりますと、17日午後8時前、東京・武蔵野市吉祥寺南町の性風俗店で、「従業員の女性が客に刺された」と店の従業員から通報がありました。20代の女性従業員が、50代の客の男に刃渡り6センチほどの刃物で後ろから複数回刺され、病院に搬送されましたが、意識はあるということです。50代の男は店にいた別の従業員に刃物を取り上げられ、その場で取り押さえられていて、警視庁は50代の男を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。警