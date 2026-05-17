【スターバックス】から、ティータイムに彩りを添えてくれる新作スコーンが登場！ ブルーベリーを贅沢に使用した一品や、和洋折衷の味わいが楽しめるサンドタイプなど、今季も魅力的なラインナップが揃っています。今回はコーヒーやティーとも好相性な、こだわりの新作スコーンをご紹介します。 温めるとさらに美味しい新作スコーン ブルーベリ}