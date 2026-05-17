北アルプス赤岩岳で17日午前、雪渓に倒れている女性の遺体を発見しました。警察によりますと、燕岳や槍ヶ岳を目指して登山に入ったまま行方不明となっている中国籍の56歳女性の可能性があり、身元を確認しています。17日午前9時20分ごろ、長野県の消防防災ヘリコプターが北アルプス赤岩岳にある標高約2100メートルの西側斜面付近で倒れている女性の遺体を発見しました。付近では16日に単独で燕岳や槍ヶ岳を目指して登