5月12日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」に、お笑いコンビ・カカロニがゲスト主演した。ワールドカップ3大会に実費で観戦に行くほどの熱烈なサッカーファンとして知られる2人は国内外のリーグ戦も多く観戦しており、その知識量は芸能界屈指だ。 カカロニのすがやは2014年のブラジル大会で現地の