AFCチャンピオンズリーグ2決勝が16日に行われ、アル・ナスル（サウジアラビア）とガンバ大阪が対戦。1−0でG大阪が勝利して、大会初優勝を果たした。前身のAFCカップを引き継ぐ形で、2024−25シーズンから新設されたACL2。G大阪はグループリーグを6戦全勝で通過すると、決勝トーナメントでは浦項スティーラース（韓国）、ラーチャブリー（タイ）、バンコク・ユナイテッド（タイ）を撃破し、決勝へと駒を進めた。サウジアラビ