【ナイロビ共同】アフリカ・ルワンダで1994年に起きた大虐殺を扇動したとして訴追された90代の実業家フェリシアン・カブガ被告が16日、2020年の逮捕後に移送されていたオランダ・ハーグで死亡した。虐殺の責任者を裁く国際刑事法廷メカニズム（IRMCT）が明らかにした。IRMCTなどによると、カブガ被告は、ルワンダで民族対立をあおるラジオ局を運営した疑いが持たれていたが、勾留後に認知症を患っているなどとして23年に公判不