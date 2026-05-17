世界的に長期金利の上昇基調が止まらない。日本国内でも指標となる新発10年物国債の利回りが、15日、一時、2.73%を記録した。約29年ぶりの高い水準となる。ガソリン基金枯渇の可能性債券市場では、中東情勢の混乱や原油高の長期化による物価の上振れが強く意識されている。原油先物市場でWTIの期近物は15日、1バレル＝105ドル台で取引を終えた。日銀が15日発表した4月の国内企業物価指数は前年同月比で4.9%上昇した。前月からは2ポ