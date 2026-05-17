韓国グルメ好きの間で注目を集めている“Spicy&Creamy”ブームに、ついに「辛ラーメン」の新作が仲間入り♡農心ジャパンから登場する「辛ラーメン ロゼ カップ」は、辛ラーメンならではの“うまからっ！”な刺激と、クリーミーで濃厚なロゼソースを掛け合わせた話題の一品です。トマトとクリームのコク、コチュジャンの旨みが絶妙に重なり、やみつきになる味わいを楽し