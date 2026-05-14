安徽省蚌埠市の商業宇宙科学技術産業パークでは、九州雲箭航天技術の作業員がロケットエンジンの組立、溶接および試験を行っている。中国新聞網が伝えた。同社の石奇（シー・チー）副社長は、「昨年9月に全体移転を完了し、企業は新たな発展段階を迎えた。新工場の建築面積が3000平方メートルから2万平方メートル超へと拡大し、大規模生産と技術向上のためにより広いスペースが確保された」と述べた。蚌埠は伝統的工業拠点都市であ