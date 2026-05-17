リモワ（RIMOWA）は、スーツケース「Essential」にシーズナルカラー「オレンジ」と「マゼンタ」を4月23日に発売した。個性、創造的な自己表現、そして鮮やかな色彩が日常にもたらす喜びを表現したカラーリング。いずれも既存のスーツケースと同様に無段階調節テレスコープハンドル、Multiwheel、TSA承認ロックを搭載し、レザー製ラゲージタグを付属する。レザーバッグ「Groove」コレクションのGroove クロスボディバッグ スモール