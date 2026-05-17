◇春季高校野球関東大会土浦日大4―0前橋商（2026年5月17日柏の葉）春季高校野球関東大会の2回戦が行われ、土浦日大が4―0で前橋商を下し、準々決勝に駒を進めた。プロ注目右腕の小池陽斗投手（3年）は8回から救援し、無安打1四球で無失点。自己最速を1キロ更新する149キロをマークした直球、スライダーを軸に4三振を奪い「正直調子が良くなくて、不安な部分の方が多かったんですけど、マウンドに上がった瞬間に応援が聞