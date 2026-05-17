まさかのマイクラで海底マップ再現海上保安庁は2026年5月14日、日本周辺の海底地形データを反映したゲーム『Minecraft（マインクラフト）』のワールドデータの配布を公式ホームページで開始したと発表しました。【動画】こ、細かく作りこんでる…これが、マイクラでの日本の海底ですこのデータは、海上保安庁が航行の安全、海洋権益の確保、防災などのために収集した海底地形データをもとに作られた、マインクラフト用のワー