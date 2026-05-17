【モデルプレス＝2026/05/17】元政治家でタレントの石丸伸二が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】恋リア出演話題の元政治家、“ひろゆきの妻”とカップルランウェイ◆石丸伸二、“ひろゆきの妻”とランウェイ石丸は、実業家の“ひろゆき”こと西村博之の妻・西村ゆかとともにランウェイに登場。Tシャツに