あれ？こんなところに柏餅が…？季節の行事と猫のかわいさが見事に融合した微笑ましい光景は35万8千回を超えて表示され、2万5千件以上のいいねが寄せられました。 【写真：香箱座りでくつろぐ白猫に『緑の布』をかけてみると…ほっこりする光景】 奇跡の柏餅フォルム X（旧Twitter）アカウント『@_ku_nel_』に投稿されたのは、香箱座りでちんまりと落ち着く猫の姿です。登場するのは、短毛の白猫「ねる」ちゃん。つややか