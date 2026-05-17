歌手でミュージシャン・タレントのヒャダインこと前山田健一（４５）が１７日に自身の「Ｘ」を更新。歯茎の腫れによる痛みを訴えた。４月に今年２本目の親知らずを抜いたという。それ以降、腫れと痛みが収まらないことを「Ｘ」で報告していた。１６日にも「１カ月前に抜いた親知らずの歯茎がずっと腫れてて今日マックス腫れてるから歯医者行ってきた」と明かし「いつ治るねんこれ」とぼやいた。この日は、さらに腫れが悪化