きょう、千葉県市川市の動物園の猿山に着ぐるみを着た男性が侵入する騒ぎがありました。この猿山は子ザルのパンチくんがいることで注目を集めています。猿山で歩き回る黄色い着ぐるみを着た男性。しばらくして職員に連れていかれます。きょう午前11時ごろ、市川市動植物園で猿山に男性が柵を乗り越えて侵入しました。この猿山は子ザルのパンチくんがいることで最近、注目を集めていました。動物園の職員が、侵入した男性とともに、