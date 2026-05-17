【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。チェンマイ編」でカップル成立となった倉澤俊（くらさわ・しゅん）と北海道出身の谷村優真（たにむら・ゆま）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「今日好き」“しゅんゆま”カップル、腕を組んで