福島県の磐越自動車道で起きたバス事故で、福島県警が新潟県の北越高校に任意で捜査に入ったことがわかりました。新潟県の無職、若山哲夫容疑者（68）は今月6日、郡山市の磐越道で、運転するマイクロバスをガードレールなどに衝突させ、高校生の稲垣尋斗さん（17）を死亡させるなどした疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、福島県警は、16日、若山容疑者の関係先として北越高校に任意で捜査に入り、学校関係者に対しバ