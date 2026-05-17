【ローマ共同】イタリア北部モデナ中心部で16日、車が歩行者らに突っ込み、8人が負傷した。うち4人が重体という。ANSA通信などが伝えた。警察は運転していた男を確保し、動機などを詳しく調べている。報道によると、男は30代。現場から逃走しようとしたが、近くにいた市民らに取り押さえられた。刃物を所持していたとの目撃情報もある。車は歩道に乗り上げ、歩行者をはねた後、店舗に衝突して停止した。イタリアのメローニ首