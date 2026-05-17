お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（６１）が１７日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。国民的アニメ「名探偵コナン」のヒロイン・毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんを偲んだ。山崎さんは２００１年から同番組のナレーションを務めていた。山崎さんと同い年の太田は「生放送のワイドショーってギリギリなんですよＶＴＲが。僕なんかは８時半くらいに（ＴＢＳに）入って、『まだナレーション入ってません』てこと