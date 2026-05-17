カミ・リタ・シェルパさん＝4月（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】世界最高峰エベレスト（8848.86メートル）の最多登頂記録を持つネパール人登山ガイドのカミ・リタ・シェルパさん（56）が17日、32回目の登頂に成功し、記録を更新した。観光当局が発表した。カミ・リタさんは登山ガイドの多いシェルパ民族の出身。1994年に初登頂して以来、ほぼ毎年登頂に成功している。