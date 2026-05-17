強盗事件を自作自演したとして、偽計業務妨害罪に問われた山形県上山市高野、無職の女（２４）の初公判が１５日、山形地裁（田中昭行裁判長）であった。女は起訴事実を認め、検察側は拘禁刑１年を求刑して即日結審した。判決は６月３日。起訴状によると、女は昨年１２月１日、「泥棒に殴られ、バッグから財布を盗まれた」と上山署に虚偽の通報をして、警察官計１１０人に車両検問などを行わせ、業務を妨害したとされる。検察