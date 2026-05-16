テニスのコーチが知人の女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。千葉県白子町のテニスコーチ松島徹容疑者（65）は今月8日夜、自宅であるテニスアカデミーの寮の部屋で知人の女性に対し、性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。関係者「（被害者が）松島徹の部屋にミーティングとかドラマを一緒に見るといううたい文句で、部屋に呼ばれてるところ毎晩見ていました。恐怖に支配されてた感じ。逃げ出したいという思いだったと