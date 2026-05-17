ザンクトパウリには日本人3選手が所属ドイツ1部ブンデスリーガが最終節が終了し、日本人3選手が所属するザンクトパウリは最下位で2部降格が決まった。ドイツ紙「ビルト」は放映権料収入の減少など降格の影響について報じた。ザンクトパウリは2023−24シーズンにブンデスリーガ2部で優勝して1部に昇格。昨季は14位で残留を果たしたが、2年連続の残留は叶わなかった。昨夏に加入したMF藤田譲瑠チマ、そして今冬に加入したDF安藤