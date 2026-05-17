クリーム大福「MOCHI」を持つクンザン・ラムさん＝2026年1月、ブータン・ティンプー（共同）ヒマラヤの小国ブータンに、留学先の日本でほれ込んだ大福の形をした菓子をアレンジし、売り出しに奮闘するブータン人女性がいる。もちもちした食感を知ってほしいと店名は「MOCHI」にした。今では天ぷらや鍋焼きうどんもメニューに加え「小さな日本」のお店になりつつある。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）クンザン・ラムさ