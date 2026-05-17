【ジュネーブ＝船越翔】世界保健機関（ＷＨＯ）は１７日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などでエボラ出血熱の感染が広がっているとして、「国際的な公衆衛生上の緊急事態」を宣言した。感染による死亡者数は１６日時点で８０人を超えた可能性があるという。ＷＨＯによると、同国北東部で８人の感染を確認したほか、２４６人に感染が疑われる症状が出ているという。隣国ウガンダでも２人の感染が確認された。ＷＨＯは患者の症