パソコンやスマホ全盛の時代です。紙に文字を手書きする機会は激減しています。手紙を出すより電子メールを出す方が早いですし、会議で使われる資料といえば、ワードやエクセル、パワーポイントが主流。就職やアルバイト応募の履歴書も、現在では「エントリーシートに入力」ですね。いまどきの手書きといえば、日常のちょっとしたメモや、せいぜい役所の窓口での申請書類くらいでしょうか。でも、そうした時代だからこそ手書