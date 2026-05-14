今期の連ドラの中で、TVerお気に入り登録数トップは、松重豊（63）主演の「孤独のグルメ Season11」（テレビ東京系＝金曜深夜24時12分）で、86.3万（5月13日現在）。波瑠（34＝写真左）と麻生久美子（47）がダブル主演の「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ系＝水曜夜10時）の70.2万がそれに続く。【もっと読む】高杉真宙の主演映画がヒットも…新婚ホヤホヤ 新妻・波瑠より“格下”の年下夫の胸中「『孤独のグルメ』