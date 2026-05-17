Photo: Alibaba Meta（メタ）のRay-Banスマートグラスは、アメリカではトップを走っているかもだけれど、中国ではもはや後れを取っている…。Metaの最大のライバルともいえるAlibabaは最近、スマートグラス「Qwen AI Glasses S1」のAI機能をさらに強化するアップデートを発表し、Meta AIとの差を広げました。最大の追加機能は「プロアクティブAI」。この機能では、天気や現在地、カレンダー