ソフトバンクの上沢直之投手（３２）が１７日、出場選手登録を抹消された。この日の楽天戦（楽天モバイル）後に取材に応じた小久保監督は「すぐは難しい。いったんリハビリに行くことになると思う。しばらくはいないもんだと考えている」と言及。倉野チーフ投手コーチは右腕の状態について「コンディション不良」と明かした上で、開幕から安定感を誇っていた先発の柱を欠く事態に「ファームの選手も控えている。こういう時こそホ