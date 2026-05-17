１７日午後、広島県福山市赤坂町早戸の山林で火災が発生した。午後５時現在、地元消防がヘリ１台、消防車両１０台で消火活動を続けている。県警福山西署によると、けが人はいないとみられる。福山地区消防組合によると、同日午後２時２５分頃、同所で「枯れ草が燃えている」と、近隣住民から１１９番があった。現場はＪＲ福山駅から南西約７キロの山間部。同市内には同日午後、乾燥注意報が出されている。