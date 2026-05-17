[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]攻守に迫力あふれるプレーを見せたが、その武器をもってしてもゴールには届かなかった。FC東京MF佐藤恵允は浦和戦の攻撃陣で唯一のフル出場。最後はPK戦勝利で勝ち点2を獲得したものの、「もっとやれた。満足していない」と振り返り、「決定力の部分で決めないといけないところがあった。チャンスを作れたところで決めないと勝てない」と自らに矢印を向けた。パリ