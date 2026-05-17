Image: Amazon もう少しでうっとうしい梅雨。そして梅雨が開ければ、うだるような酷暑の夏がやってきます。暑くなるとハンディファンを使っている人をよく見かけるようになるのですが、自分だけが涼しくなろうという心根がなんだか小賢しく思えて、わたしは使わない！と固く誓ってきました。しかし、あの暑さを思うと、そうも言っていられない。実際にムスメが愛用しているハンディファンを