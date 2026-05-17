ストレスをためない生き方 自己変革力を高めてストレスをシャットアウト 【相手を変えようとしない。自分が変わればいい】 他人の言動にストレスを感じたとき、相手を注意して諭したり、考えを正そうとしたりする人がいます。その行為自体は間違っていませんが、多くの場合、それは徒労に終わります。なぜなら「他人はなかなか変えられない」からです。 指摘された相手は「何をエラそうに」と反発するでしょう。もしか