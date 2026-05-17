ショーニー州立森林公園の近くで昨年見つかった足跡。「オハイオ・ナイト・ストーカーズ」のマイク・ミラー氏は、ビッグフットのものかもしれないとの見方を示す/Courtesy Mike Miller（CNN）マイク・ミラー、ベンジャミン・ラドフォード両氏は、長きにわたり、全身が毛に覆われた正体不明の巨大生物「ビッグフット（別名サスクワッチ）」について語ってきた。しかし、両氏の立場は対照的だ。オハイオ・ナイト・ストーカーズの一