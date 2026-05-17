―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］― ◆ハードの値上げに踏み切った任天堂5月8日にソニーグループと任天堂、日本が誇る二大ゲームハードメーカーの本決算が発表されました。そのなかで、特に衝撃だったのがNintendo Switch 2の値上げ。5月25日以降、日本国内販売価格が4万9980円（税込）から5万9980円（税込）へと改定されます。PS5と異なり、ファミリー層がメインのNintendo Switch 2は「値上げ困難」と見られていましたが