被害者は「痛い、痛い！」と叫びながら死んでいく――。高度経済成長の裏で起きた「イタイイタイ病」は、企業の利益優先と環境汚染が生んだ悲劇だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）背骨が30センチ以上縮んだ患者もいたという凄惨な実態と、原因究明に挑んだ医師の闘いを、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆「