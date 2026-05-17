栃木県上三川町の強盗殺人事件 指示役とみられる男を羽田空港で逮捕FNNプライムオンライン

栃木県上三川町の強盗殺人事件 指示役とみられる男を羽田空港で逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる男を逮捕
  • この事件は14日、住人の女性が胸などを刺されるなどして殺害されたもの
  • 警察は16日までに、男子高校生を含む16歳の少年4人を逮捕している
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 平塚八幡宮で神馬「八重」が誕生
  2. 2. 高畑裕太 9年前の不祥事に声明
  3. 3. 子役が監督など4役 映画公開へ
  4. 4. 教師を再逮捕「当時から問題」
  5. 5. 栃木強盗殺人の指示役か 男逮捕
  6. 6. さんまの「パワハラ」疑惑 真相
  7. 7. 内田理央の「実家豪華すぎ」反響
  8. 8. 埼玉の陸の孤島 独特な交通事情
  9. 9. 過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“全裸状態”で起きた衝撃の事故を告白
  10. 10. イランで石油流出 日本は異例
  1. 11. 浜田 瀬戸朝香への暴言を後悔
  2. 12. 黒木メイサ 三浦孝太とデートか
  3. 13. 細木さんとバチバチだった大女優
  4. 14. カープ選手と売人の写真か 文春
  5. 15. あおり運転した若者が返り討ちに
  6. 16. 「一蘭」酷似のラーメン店が物議
  7. 17. ぶつかりおじさん「異様な硬さ」
  8. 18. THE SECOND 4代目王者はトット
  9. 19. 北村匠海と激似…俳優に困惑の声
  10. 20. ドンファン元妻受け取る額判明か
  1. 1. 平塚八幡宮で神馬「八重」が誕生
  2. 2. 栃木強盗殺人の指示役か 男逮捕
  3. 3. 教師を再逮捕「当時から問題」
  4. 4. 埼玉の陸の孤島 独特な交通事情
  5. 5. 「一蘭」酷似のラーメン店が物議
  6. 6. 東大講演会中止「神谷出てこい」
  7. 7. ドンファン元妻受け取る額判明か
  8. 8. 女性に性的暴行か「恐怖に支配」
  9. 9. 栃木強殺「現場にいた全員逮捕」
  10. 10. 「バス突っ込んだ」観光バス大破
  1. 11. 詐欺師「りりちゃん」絶賛のワケ
  2. 12. 園遊会で服装酷似 回避できた?
  3. 13. 10人ほどの集団が4人襲撃か 東京
  4. 14. 5歳児 同級生の父の裸に性的興奮
  5. 15. 仙台市「独立」目指し活動活発化
  6. 16. 栃木強盗殺人 4人目の16歳を逮捕
  7. 17. 女性刺され死亡 義弟と揉める姿
  8. 18. 下着見えて…事故前夜に異様な姿
  9. 19. 東大文化祭17日は予定通り開催へ
  10. 20. 「送別会に出たくない」　飲食店の業務妨害の疑い　佐賀県警の元巡査長を書類送検
  1. 1. 食後血糖値の急上昇を抑える食材
  2. 2. 遺産も計算しFIRE宣言 食卓凍る
  3. 3. 詐欺容疑の逮捕事案「関係ない」
  4. 4. 日本の首都は滋賀だったかも
  5. 5. マック「ちいかわ」店員も衝撃か
  6. 6. 元北海道知事の堀達也さんが死去
  7. 7. 首相、皇室に考えられぬ程失礼か
  8. 8. ユニクロ「新たな万引き」に注意
  9. 9. 山崎実業towerのコスパ抜群5選
  10. 10. 33歳女性市議 石丸伸二氏に謝罪
  1. 11. 三原氏「もう一度大臣やりたい」
  2. 12. USJじゃなくなる 発表に悲痛の声
  3. 13. 竹田恒泰「今後、完全に潮目が変わる」高市総理の誕生で、参政党と日本保守党が迎える“正念場”の正体
  4. 14. 再審制度の見直し、与野党攻防へ　皇族数の確保策、意見集約を加速
  5. 15. “抜け穴”残して決着の「再審制度」改正案 その裏で高市官邸と検察の生ぐさい駆け引きが
  6. 16. 官邸に閉じこもる″卑弥呼″高市首相がこれから迎える「3つの危機」
  7. 17. 指詰め 細木数子さんめぐり証言
  8. 18. 報じられぬ幸福実現党の一面
  9. 19. バスケ協会職員 1400万円を不正
  10. 20. 洋服は血だらけ…明かした新事実
  1. 1. 過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“全裸状態”で起きた衝撃の事故を告白
  2. 2. イランで石油流出 日本は異例
  3. 3. 米ディズニー船 児童ポルノ疑惑
  4. 4. 1リットル約640円 香港で生活苦
  5. 5. 日本の「超高齢社会」中国で紹介
  6. 6. 以 ハマス軍事部門トップを殺害
  7. 7. 台湾への武器売却「中国次第」
  8. 8. トランプ氏「交渉材料だ」
  9. 9. 米大統領「ISのナンバー2殺害」
  10. 10. アフリカ人奴隷貿易 国連が決議
  1. 11. UAE 共同対応拒絶で「失望」か
  2. 12. 北の国民統制実態 強い懸念あり
  3. 13. コンゴでエボラ出血熱 80人死亡
  4. 14. ハンタウイルス 変異見つからず
  5. 15. 飛行機内で性行為 50代男女逮捕
  6. 16. 米 検査や治療を拒否される訳
  7. 17. 習氏 台湾問題で自信満々だった?
  8. 18. ロンドン中心部で極右デモ 6万人
  9. 19. 「なのは」新作 徳島でステイべ
  10. 20. 「ちいかわ」ハッピーセットの転売対策に中国ネット「それでも買えない」「本当に大騒ぎ」
  1. 1. 偏差値40→全国模試1桁 親の工夫
  2. 2. マリオ 破格のヒットになった訳
  3. 3. 「ラーメン山岡家」が抱える悩み
  4. 4. 「任天堂はダメだ」値上げに苦言
  5. 5. 年金月40万円 かなり多い?
  6. 6. 利益が約47倍 キオクシア好調
  7. 7. 職場で評価される人の共通点
  8. 8. 鉄道会社社員が…相席ブロックか
  9. 9. 住宅ローン 借り換えの注意点
  10. 10. 「仕事できる風」の人の特徴5つ
  1. 11. 施設命名権に巨額出す 真の目的
  2. 12. キッセイの治療薬で20人死亡報告
  3. 13. UR賃貸住宅と都営住宅 違いは?
  4. 14. 楽天銀行に出資 みずほが調整
  5. 15. JR東 儲かりにくい仕組み誕生か
  6. 16. 旧型エアコン使用 親に迫る現実
  7. 17. 「財産取得で課税」税務上の扱い
  8. 18. へそくりを「着実に育てる」方法
  9. 19. 居酒屋の倒産が過去最多ペース、1-4月は5割増　〜 宴会・飲み放題の価格上昇、客離れ誘発も 〜
  10. 20. ノンアル、ここまで来たか
  1. 1. SNSでの交流は孤独増す? 米研究
  2. 2. Netflix さらに広告を強化へ
  3. 3. Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
  4. 4. ChatGPT→Geminiに乗り換え。1カ月併用して「パーソナライズ情報」引き継ぎに成功した全記録
  5. 5. ポケットサイズの工具箱！ほぼクレカ大で20役こなすマルチツール
  6. 6. Switch 2がまさかの1万円値上げ、廉価版PS5と価格逆転の衝撃。ソニーと任天堂の決算から読み解く「ゲームハード氷河期」の予感　
  7. 7. 少ない力で滑らかに動く。エルゴトロンのモニターアームはデスク作業の味方
  8. 8. データセンター、お金を払わず水を1億1000万リットル使用
  9. 9. Z世代「昔の時代生きたかった」
  10. 10. [OnGoing Re:View]Vol.90 「EOS R5」本日発売！！放熱問題など気になるポイントを試してみた！
  1. 11. ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
  2. 12. 【Codex完全攻略】Codex(コーデックス)で最初に覚えるべき5つの基本機能｜スキル(Skills)・MCP・プラグイン・フック・サブエージェント！
  3. 13. 親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
  4. 14. 「体脂肪率20%超えるなんて美意識ないよね」初デートはジム、食事は鶏むね肉…筋トレ彼氏の“美意識”に支配された彼女の悲鳴
  5. 15. 5G対応のNTTドコモ向け「Xperia 1 II SO-51A」とau向け「Xperia 1 II SOG01」を写真で紹介！4K HDR有機ELでエンタメを存分に楽しめる高性能スマホ【レビュー】
  6. 16. ファーウェイの最新フラッグシップスマホ「HUAWEI P40 Pro 5G」を写真と動画で紹介！進化した50倍ズームペリスコープカメラなど【レポート】
  7. 17. 未査読論文リポジトリのarXivが「論文にLLMによる間違いや架空の引用が含まれていたら1年間投稿禁止」の方針を示す
  8. 18. 水を捨てずに有効活用。溶けた氷水をスプレー噴射でムダにしない氷のう
  9. 19. デスクの充電問題、Ankerの「6台同時充電」電源タップでサクッと解決
  10. 20. モトローラの約2.6万円のSIMフリースマホ「moto g8」をファーストインプレッション！外観や基本機能を紹介【レビュー】
  1. 1. 真美子さんの観戦姿がないワケ
  2. 2. MLB新人「目に余る」振る舞い
  3. 3. 格闘技デビューのカズ次男・三浦孝太　母りさ子の表情にSNS感涙「母の心境にジーン」
  4. 4. 長友佑都が泣いたタイミングに涙
  5. 5. 旗手怜央 まさかのメンバー外
  6. 6. サラー リバプールへの不満表明
  7. 7. 三笘なしでどう戦う 解説者見解
  8. 8. レアル新監督にモウリーニョ氏
  9. 9. バルサのレヴァンドフスキが退団
  10. 10. 大谷「あぁー!」絶叫ののち激走
  1. 11. 中村敬斗別格なのに…移籍阻止も
  2. 12. オリックス・宮城大弥　米国で左肘手術へ　すでに渡米　1年前後での復帰目指し最先端の術式模索
  3. 13. 大谷 メジャー通算200二塁打
  4. 14. 広がる大谷ロスで嘆き「寂しい」
  5. 15. G大阪がACL2初制覇、10個目の主要タイトル獲得！　ジェバリが大会MVP
  6. 16. 長友 浦和戦でベンチ起用に疑問
  7. 17. 羽月被告「爆弾発言」で球界危機
  8. 18. 岡本和真 素手でキャッチする
  9. 19. Netflix 31日に侍J試合配信終了
  10. 20. ロッキーズ・菅野智之が日米通算150勝達成！　体調不良も5回2失点の粘投で今季4勝目　「次の勝利もロッキーズのために腕を振っていきたい」
  1. 1. 高畑裕太 9年前の不祥事に声明
  2. 2. 子役が監督など4役 映画公開へ
  3. 3. さんまの「パワハラ」疑惑 真相
  4. 4. 内田理央の「実家豪華すぎ」反響
  5. 5. 浜田 瀬戸朝香への暴言を後悔
  6. 6. 黒木メイサ 三浦孝太とデートか
  7. 7. 細木さんとバチバチだった大女優
  8. 8. カープ選手と売人の写真か 文春
  9. 9. 北村匠海と激似…俳優に困惑の声
  10. 10. THE SECOND 4代目王者はトット
  1. 11. 避妊具に穴「堕ろして」SNS憤慨
  2. 12. 月5万円で生活 ひろゆき氏の倹約
  3. 13. いじめ告発騒動「昔は普通」
  4. 14. 映画コナン 離脱者が少ない背景
  5. 15. 鬼龍院翔の切り出した投稿に反響
  6. 16. キムタク移籍でSMAPの曲どうなる
  7. 17. さんま 突きつけられた「現実」
  8. 18. 二宮和也 S氏A氏N氏が一緒に風呂
  9. 19. 美奈子が会社設立か 新たな決断
  10. 20. 「コナン」放送中に山崎さん追悼
  1. 1. 40代の「食べて痩せる」献立
  2. 2. 15歳で出産 世間の冷ややかな声
  3. 3. やらかしたか…高級車所有でミス
  4. 4. コストコの贅沢大容量スイーツ
  5. 5. 元セク女 資産1億円を掴めたワケ
  6. 6. マックの人気メニューが復活
  7. 7. 大人が「避けるべき」GUトップス
  8. 8. セリアの「食べ物雑貨」に注目
  9. 9. サンリオのおもちゃが可愛い
  10. 10. ジャンプなし 5分間で全身トレ
  1. 11. ゲッターズ飯田の一番弟子が指南
  2. 12. 40・50代向け GUの大人コーデ
  3. 13. 細木さん半生描いた話題作で好演
  4. 14. ワークマンの疲労回復ウェア
  5. 15. 散乱戸建てを片付けBefore&After
  6. 16. ミスドの「幻のドーナツ」発見
  7. 17. マンネリ気味の今っぽコーデ術
  8. 18. 「もっちゅりん」トレンド1位に
  9. 19. 配達先のお姉さんが怖すぎる話
  10. 20. 「ゴンチャ」初夏向けの新商品