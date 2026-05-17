日系エアラインのCAから六本木のクラブママを経て作家となった蒼井凜花が、実体験や取材をもとに綴る連載コラム。今回は、近年増えている“筋トレ男子”に対する女性の本音についてお届けする。◆“自己管理できる男”に惹かれた女性の「恋の始まり」取材に応じてくれたのは、都内の歯科医院で歯科助手として働く広田直美さん（仮名・26歳）。交際相手のAさんは、外資系コンサルティング会社に勤めている。体脂肪率は5％、地方