Image: vfhnb12 / Shutterstock.com LifeHacker 2026年3月26日掲載の記事より転載 2026年1月末、GoogleがGeminiの新プラン「Google AI Plus」をリリース。上位モデルには劣るものの、副業レベルで動画・画像・コード生成をせず、ちょっとした調べものをまともな環境でやりたいユーザーなら十分満足できるプランとなっています。しかも価格は月額1,200円。……センニヒャクエン？ これ、安す